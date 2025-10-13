Главные новости за 13 октября. Ростов-на-Дону и область

Администрация Ростова-на-Дону направила в региональное министерство финансов соглашение о реструктуризации задолженности по 23 действующим кредитным договорам. Таким образом, городу с 2030 по 2034 годы могут списать более 1,1 млн руб.

Генеральным директором ООО «Хлебозавод Юг Руси» назначена Инесса Чистякова. Это уже третья смена руководителя компании с начала 2025 года.

В Ростове-на-Дону отопительный сезон начнется с 15 октября.

В Ростовской области с начала года зарегистрировали 56 лесных пожаров, из них три крупных, площадью 583,7 га. Ущерб составил порядка 17 млн руб.

Следователи Ростовского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУ СК России возбудили уголовное дело по факту навала теплохода на пешеходный мост. Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).