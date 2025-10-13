Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовский «Хлебозавод Юг Руси» сменил очередного гендиректора

Генеральным директором ООО «Хлебозавод Юг Руси» назначена Инесса Чистякова. Соответствующая информация опубликована на портале kartoteka.ru. Это уже третья смена руководителя компании с начала 2025 года.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, 22 января была назначена Ольга Гайворонская, а 18 августа — Игорь Глуховцев.

Учредителями ООО «Хлебозавод Юг Руси» по-прежнему являются ООО «СИНКО» и Василий Кислов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в июле 2025 года через сайт объявлений «Циан» на продажу за 850 млн. руб. был выставлен земельный участок под хлебозаводом «Юг Руси» в Ростове-на-Дону

Участок с разрешенным видом использования под строительство складов и производственных зданий площадью более 141 сотки расположен по адресу: ул. 1-я Луговая, 12 «А». На нем находятся шесть зданий площадью в 5,3 тыс. кв. м.

Наталья Белоштейн

