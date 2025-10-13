Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется 15 октября

В Ростове-на-Дону отопительный сезон начнется с 15 октября. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Скрябин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С указанной даты начнется поэтапное подключение потребителей к источникам теплоснабжения. Ответственные организации и собственники зданий выполнят пуско-наладочные работы и проведут регулировку параметров теплоснабжения.

В первую очередь, к теплу подключат детсады, школы, больницы, затем жилфонд. В указанный период теплоснабжение включат в 600 социальных учреждениях и почти в пяти тысячах многоквартирных домов с центральным отоплением.

Мария Хоперская