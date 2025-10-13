Ущерб от лесных пожаров на Дону составил 17 млн рублей
В Ростовской области с начала года зарегистрировали 56 лесных пожаров, из них три крупных, площадью 583,7 га. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс Юг» сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
Причиной возникновения лесных пожаров в 20 случаях стало падение обломков БПЛА. Еще порядка 26 возгораний возникли по вине местного населения.
Ущерб от лесных пожаров в этом году составил порядка 17 млн руб.