Ущерб от лесных пожаров на Дону составил 17 млн рублей

В Ростовской области с начала года зарегистрировали 56 лесных пожаров, из них три крупных, площадью 583,7 га. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс Юг» сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Причиной возникновения лесных пожаров в 20 случаях стало падение обломков БПЛА. Еще порядка 26 возгораний возникли по вине местного населения.

Ущерб от лесных пожаров в этом году составил порядка 17 млн руб.

Мария Хоперская

