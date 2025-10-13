Ростову-на-Дону могут списать 1,1 млрд рублей долга перед регионом

Администрация Ростова-на-Дону направила в региональное министерство финансов соглашение о реструктуризации задолженности по 23 действующим кредитным договорам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Таким образом, городу с 2030 по 2034 годы могут списать более 1,1 млн руб. Условием является погашение за счет высвободившихся средств в период с 2025 года по 2029 год имеющихся кредитов и переселение граждан из аварийного жилья.

Общая сумма долга города перед Ростовской областью превышает 1,7 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. ушли на строительство моста через Дон на улице Сиверса, еще 200 млн руб. – на погашение долговых обязательств перед банками. Город планирует погасить 582 млн руб., с 2025 года по 2034 год включительно.

Мария Хоперская