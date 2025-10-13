Мировая «Сбербанка» и «Сокола» и ВРП Татарстана на 3,7 трлн рублей

Сбербанк и группа компаний «Сокол» готовят мировое соглашение по иску в размере 476 млн руб. По условиям мирового соглашения ГК «Сокол» будет выплачивать задолженность в рассрочку. Сумма долга будет уменьшена за счет отказа банка от процентов, а срок выплаты увеличен. Группа компаний не планирует банкротиться.

За восемь месяцев 2025 года ВРП Татарстана составил 3,7 трлн руб. Темп роста экономики оценивается в 102,9%. Основной вклад в рост внесли обрабатывающие производства — прежде всего нефтехимия, нефтепереработка и машиностроение.

На восстановление коммунальной инфраструктуры Казани потребуется более 127 млрд руб. Износ водопроводов и канализаций достигает 70%, большая часть сетей была проложена в 1960–1980-е годы, а некоторые участки не обновлялись с 1940-х. Сети теплоснабжения также находятся в критическом состоянии: половина из 127 котельных и 27 центральных тепловых пунктов нуждаются в реконструкции.

В 2026 году в Татарстан поступит 498 млрд рублей налоговых доходов. Основная часть приходится на налог на доходы физических лиц — 236 млрд руб. Прогноз поступлений акцизов в консолидированный бюджет составит 51,1 млрд руб., в бюджет республики — 49,3 млрд руб.

Сотрудники УФСБ задержали подозреваемого в попытке поджога подстанции в Чувашии. Подозреваемым оказался 21-летний местный житель. По данным следствия, мужчина действовал под влиянием лиц, связанных со спецслужбами Украины. Обвиняемый был задержан в тот же день в Ульяновске.

Главой исполкома Казани переизбран Рустем Гафаров. Он занимает должность руководителя исполнительного комитета с 2020 года. Всего на этот пост претендовали три кандидата.

В Татарстане каждый 10-ый осужденный подписал контракт для участия в СВО. В заключении контрактов отказывают осужденным за преступления против половой неприкосновенности, а также за терроризм и связанные с ним деяния.

Диана Соловьёва