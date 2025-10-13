Сбербанк и ГК «Сокол» готовят мировое соглашение по долгу в 476 млн рублей

В деле о банкротстве ГК «Сокол» Сбербанк подал заявление об отложении заседания в связи с намерением сторон заключить мировое соглашение. Сумма долга составляет 476 млн руб. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

ГК «Сокол» заключит со Сбербанком мировое соглашение по долгу в 476 млн

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Представитель ГК «Сокол» Кристина Наумова попросила суд приобщить к материалам дела предварительные условия мирового соглашения и письмо банка о том, что условия находятся на рассмотрении. Предварительная дата подписания соглашения — 23 октября 2025 г. Следующее заседание назначено на 17 ноября 2025 г.

По условиям мирового соглашения ГК «Сокол» будет выплачивать задолженность в рассрочку, сообщила Наумова журналистам. Сумма долга будет уменьшена за счет отказа банка от процентов, а срок выплаты увеличен.

Дело о банкротстве владельца ГК «Сокол» Дмитрия Соколова также будет возбуждено, поскольку его долг основывался на поручительстве по обязательствам компании перед банком. «Намерений обанкротиться у группы компаний нет. Да, задолженность образовалась. Образовалась в результате экономической ситуации в стране в целом, но задолженность намерены погашать», — рассказала «Ъ Волга-Урал» госпожа Наумова.

В июне 2025 года Арбитражный суд Татарстана принял заявление Сбербанка о признании ГК «Сокол» несостоятельной. Компания была спонсором казанского футбольного клуба «Сокол» — клуб был расформирован в июле 2025 г. Выручка ООО «Группа Компаний „Сокол“» в 2024 г. составила 2,1 млрд руб., а чистая прибыль — 198 млн руб.

