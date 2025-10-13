Сотрудники УФСБ задержали подозреваемого в попытке поджога подстанции в Чувашии

В Чебоксарах сотрудники УФСБ и МВД предотвратили попытку поджога объекта энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Чувашии.

Подозреваемым оказался 21-летний местный житель. По данным следствия, в октябре 2025 года он пытался поджечь одну из городских подстанций. Предварительно установлено, что молодой человек действовал под влиянием лиц, предположительно связанных со спецслужбами Украины, которые ввели его в заблуждение и склонили к совершению преступления.

Злоумышленник был задержан в тот же день в Ульяновске. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на уничтожение или повреждение чужого имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Анна Кайдалова