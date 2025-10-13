В Татарстане каждый 10-ый осужденный подписал контракт для участия в СВО

Примерно 10% осужденных, отбывающих наказание на территории Татарстана, заключили контракт с Министерством обороны России для участия в специальной военной операции. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на заместителя начальника УФСИН России по Татарстану Ильдара Аллахвердиева.

По словам господина Аллахвердиева, в заключении контрактов отказывают гражданам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности, а также за терроризм и связанные с ним деяния.

В настоящее время в учреждениях УФСИН по Татарстану содержится около 5,7 тысячи человек, из них 3,6 тысячи — осужденные и 2,1 тысячи — обвиняемые и подозреваемые.

Ранее сообщалось, что в зону специальной военной операции отправились порядка 39 тыс. жителей республики.