За 8 месяцев ВРП Татарстана составил 3,7 трлн рублей

За 8 месяцев валовой региональный продукт Татарстана составил 3,7 трлн руб. Об этом на заседании комитета Государственного совета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщил первый заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин.

Темп роста экономики оценивается в 102,9%. Основной вклад в рост внесли обрабатывающие производства — прежде всего нефтехимия, нефтепереработка и машиностроение. Положительно повлияло увеличение объемов сельхозпродукции и умеренная потребительская активность населения.

С учетом развития промышленных предприятий, реализации крупных проектов, роста сельского хозяйства и сохранения положительной динамики на потребительском рынке, рост ВРП по итогам 2025 года оценивается на уровне 102,4%. В следующем году ожидается рост ВРП на уровне 102,1%.

В 2024 году валовой региональный продукт Татарстана превысил 5 трлн рублей.

Анна Кайдалова