На восстановление коммунальной инфраструктуры Казани потребуется более 127 млрд

В Казани на восстановление водопроводов и канализаций необходимо более 127 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению «Казэнерго» Марат Махмутов на II сессии Казанской городской думы.

Сегодня в городе более 1,5 тыс. км канализации и 2,2 тыс. км водопроводных сетей. Износ водопроводов и канализаций достигает 70%, поскольку большая часть сетей была проложена в 1960–1980-е годы, а некоторые участки не обновлялись с 1940-х. Особенно остро проблема стоит в Вахитовском, Московском, Авиастроительном и Кировском районах.

Сети теплоснабжения также находятся в критическом состоянии: половина из 127 котельных и 27 центральных тепловых пунктов нуждаются в реконструкции. Из 704 км тепловых сетей ежегодно обновляется лишь 12 км при нормативе до 50 км.

С 2024 года при поддержке Раиса Татарстана на решение наиболее острых вопросов ежегодно выделяется 2 млрд руб., что позволяет подготовить город к отопительному сезону, однако проблему износа не решает.

Господин Махмутов также подчеркнул проблему кадрового дефицита и невозможность поддерживать текущие темпы строительства и ввода жилья без обновления коммунальной инфраструктуры.

Анна Кайдалова