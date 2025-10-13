Главой исполкома Казани переизбран Рустем Гафаров

Руководителем исполнительного комитета Казани стал Рустем Гафаров. За его кандидатуру проголосовали депутаты Казгордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Рустем Гафаров занимает должность главы исполкома с 2020 года. Всего на этот пост претендовали три кандидата. Соперниками Рустема Гафарова стали заместитель гендиректора «Казэнерго» Марат Махмутов и директор МУП «Городские мосты» Станислав Сорокин.

Господин Махмутов в своем выступлении обращал внимание на состояние коммунальной инфраструктуры и сообщил, что ежедневно жители Казани обращаются 40–50 раз с подобными проблемами. Всего на ремонт системы, по его данным, необходимы 127 млрд руб. Станислав Сорокин отметил проблему содержания дорог и тротуаров в городе.

Конкурс на должность главы исполкома Казани был объявлен 22 сентября, к финальному этапу были допущены три кандидата.

Диана Соловьёва