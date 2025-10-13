В 2026 году в Татарстан поступит 498 млрд рублей налоговых доходов

В 2026 году налоговые поступления в Татарстане составят около 498 млрд руб. Основная часть приходится на налог на доходы физических лиц — 236 млрд руб. Об этом сообщила заместитель министра финансов Татарстана Алла Анфимова на заседании комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Прогноз поступлений налога на прибыль в 2026 году составляет 130 млрд руб., поступления НДФЛ в консолидированный бюджет — 235,9 млрд руб., в бюджет республики — 165,4 млрд руб.

Прогноз поступлений акцизов в консолидированный бюджет составит 51,1 млрд руб., в бюджет республики — 49,3 млрд руб. Налог на имущество организаций в 2026 году планируется на уровне 44,6 млрд руб. Неналоговые доходы консолидированного бюджета оцениваются в 37,5 млрд руб., бюджета республики — 31 млрд руб. В эту сумму включены доходы от аренды, продажи имущества, штрафы, экологические сборы и другие поступления.

Расходы бюджета Татарстана на 2026 год составят 512 млрд руб., таким образом, дефицит бюджета в следующем году оценивается в 13,8 млрд руб.

Анна Кайдалова