Главные новости к утру 13 октября

Правительство Израиля заявило, что ожидает освобождения всех 20 живых заложников, удерживаемых в секторе Газа, в понедельник в 8:00 мск. Заложников одновременно передадут Красному Кресту. Затем их доставят на военную базу, а после, при необходимости, в больницы. Останки погибших направят на опознание. Всего в секторе Газа находятся 48 израильских заложников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут передать Киеву ракеты Tomahawk. «Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk»,— сказал он, описывая возможный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В результате атаки БПЛА на Республику Крым начался пожар на нефтебазе в Феодосии, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его информации, пострадавших нет. Предварительно, силами ПВО в ночь на 13 октября было сбито более 20 беспилотников, добавил господин Аксенов.

«Системный оператор» опасается утраты независимости в диспетчеризации и планировании развития энергосистемы в случае объединения с «Россетями». Возможным решением, по его мнению, могут стать оптимизация и расширение полномочий системообразующих территориальных сетевых организаций в части координации развития сетей.

С начала осени снижение индекса строительных компаний на Московской бирже составило 26,1%, темп падения в два с половиной раза превысил среднерыночную динамику. Индекс тянут вниз дешевеющие акции крупнейших компаний: ГК ПИК, ЛСР и «Самолет» потеряли 13–37%. Виноваты сокращение спроса на жилье и пессимистичные настроения инвесторов относительно будущего строительного рынка.

За 2025 год в России могут установить 40 тыс. лифтов, на 10% меньше, чем годом ранее. Из-за дефицита средств в фондах капремонта регионы сокращают закупки нового оборудования, чаще ремонтируя старое. Потребность девелоперов в лифтах снизилась с падением строительных объемов, а негативная тенденция снижает загрузку российских производителей, обостряя их конкуренцию с китайскими компаниями.

Сотрудниками СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело по признакам убийства двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Его фигурантом является 14-летний житель Шелехова. 12 октября в подъезде многоквартирного дома подросток поссорился со знакомой ровесницей. Он нанес ей колото-резаные раны ножом, а после этого тяжело ранил соседку, вышедшую на шум.