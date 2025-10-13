Подросток убил сверстницу и свою соседку под Иркутском

Сотрудниками СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело по признакам убийства двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Его фигурантом является 14-летний житель Шелехова, города-спутника Иркутска.

По данным следствия 12 октября в подъезде многоквартирного дома подросток поссорился со знакомой ровесники. В ходе конфликта нанес ей колото-резаные раны ножом. После этого тяжело ранил свою соседку, вышедшую на шум и вступившуюся за девочку. Обе пострадавшие скончались позднее в больнице.

В ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что задержал подростка еще один сосед, который удерживая его до приезда полиции. В настоящее решается вопрос об избрании меры пресечения для молодого человека. Прокуратура Шелехова проводит проверку по исполнению законодательства в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Влад Никифоров