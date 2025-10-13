Пожар начался на нефтебазе в Крыму в результате атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА на Республику Крым начался пожар на нефтебазе в Феодосии, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его информации, пострадавших нет.

Профильные службы работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников, добавил господин Аксенов.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении в период с 20:15 по 23:00 мск 12 октября 37 БПЛА, 17 из которых — над Крымом. Еще 15 было сбито над акваторией Черного моря.