Израиль ожидает освобождения заложников из Газы утром в понедельник

Правительство Израиля заявило, что ожидает освобождения всех 20 живых заложников, удерживаемых в секторе Газа, в понедельник в 8:00 мск. Об этом сообщает The Times of Israel.

Официальный представитель правительства Израиля Шош Бедросян сообщил, что заложников одновременно передадут Красному Кресту. Затем их доставят на военную базу, а после, при необходимости, в больницы. Останки погибших направят на опознание.

Представитель движения «Хамас» заявил телеканалу Al Jazeera, что живые заложники уже собраны в Газе, и боевики вечером в воскресенье должны были встретиться с Красным Крестом для согласования логистики. В секторе Газа остаются еще 48 заложников, 20 из которых могут быть еще живы.

В рамках сделки Израиль также освободит около 2 тыс. палестинских заключенных. Большинство из них будут отправлены в Газу или высланы в соседние страны.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе состоится саммит и церемония подписания плана.