Бумаги всё стерпят

С начала осени снижение индекса строительных компаний на Московской бирже (MOEX: MOEX) составило 26,1%, темп падения в два с половиной раза превысил среднерыночную динамику. Индекс тянут вниз дешевеющие акции крупнейших компаний: ГК ПИК, ЛСР и «Самолет» потеряли 13–37%. Виноваты сокращение спроса на жилье и пессимистичные настроения инвесторов относительно будущего строительного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Индекс строительных компаний на Московской бирже 10 октября составил 4952,53 пункта, сократившись на 26,1% к началу сентября, следует из данных платформы. Это падение заметно превосходит общее для рынка. Индекс Мосбиржи в целом за аналогичный период сократился на 10,3%, до 2588,56 пункта.

Коррекция для застройщиков прослеживается в контексте снижения стоимости акций ГК ПИК, потерявших с начала осени 30%, до 467 руб. за бумагу. Вес компании в отраслевом индексе — 36,51%. Еще 37,42% формирует «Самолет». Акции компании с сентября подешевели на 21%, до 952 руб. Бумаги ЛСР потеряли 13%, до 694 руб. за акцию. Доля девелопера в индексе строительных компаний — 26,07%. Представители ГК ПИК и ЛСР на вопросы “Ъ” не ответили. В «Самолете» снижение объясняют общей волатильностью рынка в последний месяц.

Биржевой индекс застройщиков начал снижаться после летнего роста. На конец августа показатель составил 6678,92 пункта, прибавив 7,4% к началу июня. Индекс Московской биржи в целом за аналогичный период вырос на 2,5%. Старший аналитик «Тринфико» Георгий Засеев не исключает, что у инвесторов изначально были ожидания оживления в строительном секторе. Но решение ЦБ в сентябре понизить ключевую ставку лишь на один процентный пункт, до 17%, их умерило.

Строительная индустрия в целом очень чувствительна к макроэкономическим изменениям: помимо дорогого заемного финансирования на нее давит падение спроса на жилье в свете снижения доступности ипотеки, говорит ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. В январе—августе 2025 года застройщики в России смогли продать на первичном рынке 14,4 млн кв. м, снижение составило 17% год к году. Денежные продажи снизились на 8%, до 2,9 трлн руб., следует из данных аналитического центра «Дом.РФ». В этом контексте чистая прибыль ГК ПИК за январь—июнь 2025 года снизилась на 22% год к году, до 32 млрд руб. Показатель «Самолета» — 1,8 млрд руб., год к году он сократился почти втрое. Группа ЛСР получила убыток в 2,5 млрд руб. против прибыли 4,4 млрд руб. годом ранее.

Эффект на бумаги ГК ПИК могло оказать принятое 8 октября решение отменить на неопределенный срок дивидендную политику (см. “Ъ” от 9 октября). Оно вызвало негативную реакцию инвесторов, несмотря на то, что фактически выплаты не осуществлялись с 2021 года. Теперь акции девелопера, согласно сообщению Мосбиржи, больше не соответствуют первому уровню листинга, куда обычно входят наиболее ликвидные и качественные бумаги.

Ослабление позиций «Самолета» Наталия Пырьева связывает с продажей части активов для оптимизации земельного банка и капитала: инвесторы часто воспринимают такие решения как сигнал о финансовых трудностях, даже если они кажутся рациональными. Падение для ЛСР, по мнению господина Засеева, оказалось более сдержанным из-за низкой относительно других крупнейших застройщиков долговой нагрузки. У ЛСР за первое полугодие 2025 года она составила 289 млрд руб., у ГК ПИК — 728 млрд руб., у «Самолета» — 642 млрд руб.

Объем размещения облигаций застройщиков при этом растет. За третий квартал 2025 года он достиг 34,7 млрд руб., прибавив год к году 12%, подсчитала управляющий активами «Тринфико» Екатерина Горбунова. Купоны по ним были установлены на уровне 20–25%. Доходность бумаг, по мнению эксперта, с начала осени повысилась на один-два процентных пункта, до 17–30%. Облигации сейчас многие застройщики рассматривают как способ погашения ранее привлеченных займов и кредитов: они часто обходятся дороже, но помогают избежать залоговых обязательств, объясняют в «Цифра брокере».

Госпожа Пырьева предполагает, что давление негативной внешней конъюнктуры на акции застройщиков сохранится как минимум до второй половины 2026 года. Говорить о восстановлении жилищного рынка до этого времени будет преждевременно, считает она.

София Мешкова, Виталий Гайдаев