Подъемники устали

За 2025 год в России могут установить 40 тыс. лифтов, на 10% меньше, чем годом ранее. Из-за дефицита средств в фондах капремонта регионы сокращают закупки нового оборудования, чаще ремонтируя старое. Потребность девелоперов в лифтах снизилась с падением строительных объемов, а негативная тенденция снижает загрузку российских производителей, обостряя их конкуренцию с китайскими компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2025 году объем смонтированных лифтов в России сократится на 10% год к году, до 40 тыс. единиц оборудования, прогнозируют в Российском лифтовом объединении (РЛО). Это меньше, чем в периоды 2019–2021 и 2023–2024 годов, и близко к результату сложного для рынка 2022 года, когда было установлено всего 39,7 тыс. подъемников.

Гендиректор РЛО Петр Харламов говорит, что в текущем году региональные власти существенно сократили закупки лифтов для замены в многоквартирных домах оборудования, служившего больше 25 лет. В январе—сентябре 2025 года было приобретено 9,8 тыс. подъемников совокупной стоимостью 38,7 млрд руб. Год к году число купленных лифтов сократилось на 17%, к 2023 году — на 39%. Это связано с дефицитом средств на спецсчетах домов и в фондах капремонта (см. “Ъ” от 18 сентября).

Регионы стремятся экономить. Там, где это безопасно, управляющие компании меняют ключевые агрегаты, говорит руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов. Господин Харламов замечает, что потребность в лифтах коммерческих застройщиков снижается с сокращением объема ввода жилья. В январе—августе 2025 года девелоперы, согласно Росстату, сдали 20,3 млн кв. м многоквартирных домов по всей России, снижение год к году составило 6%. Высокие ипотечные ставки и исчерпание эффекта льготных программ снизили спрос на новое жилье, это ведет к уменьшению заказов лифтов, поясняет господин Арестов.

Со снижением объема монтажа падает загрузка мощностей лифтовых заводов, говорит Дмитрий Арестов. Этот показатель, по словам директора по продажам АО «Щербинский лифтостроительный завод» (входит в «Дом.РФ») Яна Михайлова, в последние годы и так не превышал 50–60%. Ситуация создает риски для производителей, чей рынок изначально ориентирован на узкие сегменты, и компаний с низким уровнем локализации.

На загрузке российских лифтовых заводов сказывается и конкуренция со стороны производителей из стран Азии, говорит президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Китайские компании, по его словам, готовы поставлять в Россию лифтовое оборудование максимально высокого соотношения цены и качества и для любого сегмента недвижимости. По подсчетам РЛО, в январе—сентябре 2025 года доля продукции из Китая в общем объеме смонтированных лифтов составила 12,5%. Еще 15% занимают белорусские поставки. Российские компании не будут расширять производство и адаптируются под меньший объем выпуска, не исключает Дмитрий Арестов.

Ян Михайлов рассчитывает на постепенное восстановление рынка лифтового производства в 2026 году. Это может быть обусловлено возобновлением прямого финансирования региональных программ замены лифтов и реализацией предложений льготного факторинга для заводов-производителей.

Сдерживать лифтовый рынок может ограниченная девелоперская активность. В текущем году застройщики по всей России начали строительство 28,6 млн кв. м жилья, снижение год к году 16%, следует из данных «Дом.РФ». Хотя заместитель гендиректора по развитию Серпуховского лифтового завода (входит в ГК «Садовое кольцо») Дмитрий Захаров замечает, что в некоторых регионах спрос на жилье уже начал восстанавливаться. Это позволяет ожидать роста объемов производства и отгрузок лифтов в среднесрочной перспективе, считает он.

Дарья Андрианова