Трамп: США могут поставить Украине Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован

Президент США Дональд Трамп заявил, что если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут передать Киеву ракеты Tomahawk.

«Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk»,— сказал он, описывая возможный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Господин Трамп добавил, что верит в то, что президент России пойдет на урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, президент США сообщил о «хорошем разговоре» с президентом Украины Владимиром Зеленским.