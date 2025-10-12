Главные новости к утру 12 сентября

Афганистан провел военную операцию против Пакистана. На границе государств прошли ожесточенные бои, местные СМИ сообщали, что погибли десятки военнослужащих с той и с другой стороны. Ночью талибы заявили, что прекратили боестолкновения, а операцию они начали в ответ на нарушения воздушного пространства и авиаудары по афганской территории.

Курды согласились передать Дамаску нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, сообщил Syria TV. Это станет первой стадией интеграции этих районов в административную систему республики, отмечает телеканал.

МВД пообещало помочь 800 россиянам, которых депортируют из Латвии. На родине им помогут обустроиться и адаптироваться, они смогут получить финансовую поддержку, компенсацию расходов на переезд, а также помощь в оформлении документов.

США направят средства, предназначенные для научно-исследовательских разработок, на выплаты жалованья военнослужащим. Белому дому пришлось искать деньги из-за шатдауна американского правительства, который длится уже почти 12 суток.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Также он сказал, что власти Ирана больше не видят оснований для переговоров по атому со странами «евротройки» — Францией, Великобританией и ФРГ.

Себастьен Лекорню, которого вчера повторно назначили на пост премьер-министра Франции, не исключил, что снова покинет должность, «если не сложатся условия для работы».