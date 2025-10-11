Лекорню допустил повторную отставку с поста премьер-министра Франции

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню не исключил, что снова покинет пост, «если не сложатся условия для работы» во главе правительства. По его словам, по этой же причине он подал в отставку 6 октября.

«Если условий снова не будет, я уйду,— приводит La Tribune Dimanche слова господина Лекорню.— Я не буду делать что попало».

5 октября Себастьен Лекорню представил состав нового правительства. Оно было сформировано спустя 26 дней после назначения на пост. Больше половины мандатов достались представителям прошлого правительства.

Оппозиционные партии раскритиковали новый кабинет министров. Утром 6 октября Себастьен Лекорню объявил об отставке, но 10 октября он снова был назначен на пост премьер-министра.