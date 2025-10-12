США из-за шатдауна направят деньги, предназначенные для науки, на выплаты военным

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету использовать «все доступные средства», чтобы выплатить зарплаты военнослужащим в этом месяце. Белому дому пришлось искать деньги из-за шатдауна американского правительства, который длится уже почти 12 суток.

«Мы уже определили источники финансирования... Я не позволю демократам держать наши Вооруженные силы и всю безопасность страны в заложниках из-за шатдауна»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Господин Трамп не уточнил, откуда администрация возьмет деньги для военных. Reuters и The Hill сообщили, что жалованье будет выплачено за счет неиспользованных в прошлом году средств, выделенных на научно-исследовательские разработки. Пентагон возьмет из этих денег около $8 млрд, заявил The Hill представитель Министерства обороны США.

Тем временем в других госструктурах США из-за шатдауна началась волна массовых увольнений. Будут сокращены сотрудники министерств внутренних дел, финансов, образования, энергетики, здравоохранения и других. Речь идет об увольнении более 4 тыс. госслужащих. Необходимость этого связана с шатдауном, объясняли в Белом доме, хотя обычно на время приостановки работы правительства госслужащих не сокращают, а отправляют в неоплачиваемые отпуска.