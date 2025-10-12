Курды согласились передать Дамаску нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии

Демократические силы Сирии (ДСС), возглавляемые курдами, согласились передать добычу нефти на месторождениях в провинции Дейр-эз-Зор сирийскому правительству. Об этом сообщает Syria TV со ссылкой на источник. Это станет первой стадией интеграции северо-восточных районов Сирии в административную систему республики, отмечает телеканал.

Соглашение предусматривает сохранение доли за ДСС доли нефтедобычи для внутреннего потребления. Кроме того, стороны договорились, что регион останется под административным управлением ДСС. В то же время правительство получит право назначать своих представителей на нефтяных месторождениях, в силовых и административных органах — по согласованию с местной властью.

Договоренности пока носят устный характер, уточняет Syria TV. Стороны достигли соглашения во время переговоров президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа и командующего силами ДСС Мазлума Абди в Дамаске на прошлой неделе. На этой неделе правительство и курды договорились о прекращении огня.

Демократические силы Сирии и правительство заключило в марте сделку, предполагающую интеграцию военных и политических элементов Заевфратья в центральную политическую систему. При этом в апреле администрация северо-восточной Сирии выступила за федерализацию страны, что противоречит достигнутым договоренностям.

