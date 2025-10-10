Главные новости за 10 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Под Липецком, заходя на посадку, упал истребитель-перехватчик МиГ-31 — крушение произошло вчера вечером, но Минобороны подтвердило информацию только ночью. Обошлось без трагедии: летчики катапультировались, а машина рухнула в безлюдном месте.

Нововоронежская АЭС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В соседней Воронежской области собрались ремонтировать градирню Нововоронежской АЭС, в которую в ночь на 7 октября врезался украинский беспилотник. К счастью, речь идет лишь о косметическом ремонте — нужно закрасить пятно копоти и восстановить поврежденное осколками покрытие. В Международном агентстве по атомной энергии приезжать на место происшествия не собираются, а руководитель организации Рафаэль Гросси заявил только, что «АЭС никогда не должны подвергаться атакам».

Тем временем в Воронеже 141 дом остался без горячей воды и отопления — не из-за ракетных обстрелов, а из-за повреждения квартального трубопровода.

Из Белгородской области, к счастью, приходят и мирные новости. Так, местное агропромышленное предприятие «Фасад-Комплект» получит льготный кредит и планирует за эти деньги к концу года на 30% увеличить производство и на 15% — экспортные поставки растительного масла.

В Курской области определили судьбу мандата бывшего депутата областной думы олимпийской чемпионки Евгении Ламоновой, которая теперь представляет регион в Совете Федерации. Кресло досталось руководителю станции по борьбе с болезнями животных Хомутовского района Людмиле Дербеневой.

А в Орле нашли виновного в громкой коммунальной аварии — в декабре 2023 года в доме № 146 на улице Васильевской под тяжестью снега рухнула крыша. Суд решил, что это халатность замначальника жилищного управления города Анжеллы Дробиной, которая была в курсе аварийного состояния дома, но не организовала мониторинг и переселение жильцов. Ее приговорили к штрафу в 100 тыс. руб.

Продолжает сдуваться строительный пузырь: по данным Росстата, ввод жилья в Черноземье в январе-августе упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,9%. Больше — на 17,6% — жилья сдали только в Курской области. А глубже остальных — на 18,1% — просел липецкий рынок.

Рекрутинговый сервис hh.ru опубликовал данные по росту медианной зарплаты «удаленщиков». Сильнее всего — в 1,5 раза — она увеличилась в Белгородской области: с 45 тыс. руб. до 67,5 тыс. руб. Меньше всего — в Курской: на 22% — до 56 тыс. руб.

