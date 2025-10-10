Белгородская агрофирма увеличит выпуск масел на 30% за счет льготного кредита

Белгородское агропромышленное предприятие ООО «Фасад-Комплект» планирует нарастить объем производства на 30% к концу 2025 года. Также компания решила увеличить экспортные поставки на 15%. Это должно произойти благодаря льготной кредитной линии на 30 млн руб., открытой банком ВТБ, а также поручительству корпорации МСП на 15 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в ВТБ.

«Спрос на растительное масло активно растет как на отечественном, так и на зарубежных рынках. Для роста объемов производства и обеспечения максимальной загрузки нам потребовались дополнительные объемы сырья. Благодаря льготному кредитованию мы смогли закупить необходимый тоннаж у отечественных региональных поставщиков. Мы планируем и дальше развивать производство, расширять производственные мощности, в том числе с использованием мер господдержки»,— рассказал директор «Фасад-Комплект» Константин Волобуев.

По данным Rusprofile, ООО «Фасад-Комплект» зарегистрировано в 2006 году в Старом Осколе Белгородской области. Уставный капитал — 750 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство масел и жиров. 34% компании принадлежит Марине Горелкиной, по 33% — Оксане Олейник и директору Константину Волобуеву. Выручка общества в 2024 году составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млн руб.

В сентябре орловское ООО «Эксклюзив» привлекло более 24 млн руб. по программе льготного лизинга для приобретения станков с ЧПУ, что позволит автоматизировать производство и на 20% в год увеличить выпуск комплектующих для промышленности.

Ульяна Ларионова