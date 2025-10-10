Мандат депутата Курской облдумы передан руководителю ветстанции
Вакантный мандат депутата Курской облдумы перешел Людмиле Дербеневой, возглавляющей ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Хомутовского района». Об этом сообщили в региональном парламенте.
Людмила Дербенева (справа) и председатель курского избиркома Евгений Черкашин (слева)
Фото: пресс-служба Курской областной думы
Ранее этот мандат принадлежал олимпийской чемпионке и депутату Евгении Ламоновой. Двумя неделями ранее губернатор Александр Хинштейн наделил ее полномочиями сенатора региона.
По данным Rusprofile, Людмила Дербенева возглавляет ОБУ «СББЖ Хомутовского района» с 2011 года. Другие биографические данные не раскрываются.