Мандат депутата Курской облдумы передан руководителю ветстанции

Вакантный мандат депутата Курской облдумы перешел Людмиле Дербеневой, возглавляющей ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Хомутовского района». Об этом сообщили в региональном парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Дербенева (справа) и председатель курского избиркома Евгений Черкашин (слева)

Фото: пресс-служба Курской областной думы Людмила Дербенева (справа) и председатель курского избиркома Евгений Черкашин (слева)

Фото: пресс-служба Курской областной думы

Ранее этот мандат принадлежал олимпийской чемпионке и депутату Евгении Ламоновой. Двумя неделями ранее губернатор Александр Хинштейн наделил ее полномочиями сенатора региона.

По данным Rusprofile, Людмила Дербенева возглавляет ОБУ «СББЖ Хомутовского района» с 2011 года. Другие биографические данные не раскрываются.

Ульяна Ларионова