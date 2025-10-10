Минобороны подтвердило авиакатастрофу с истребителем МиГ-31 в Липецкой области
Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета. Эту информацию официально подтвердило министерство обороны РФ.
Истребитель-перехватчик Миг-31
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инцидент произошел около 19:20 мск, когда самолет заходил на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета. По данным военного ведомства, экипаж самолета успел катапультироватбся и угрозы жизни летчиков нет. О последствиях на земле не сообщается. В оборонном ведомстве уточнили, что МиГ-31 упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта.
МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.