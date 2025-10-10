Белгородские удаленщики за год стали зарабатывать в полтора раза больше

С января по сентябрь медианная зарплата работников c удаленным форматом занятости в Белгородской области за год увеличилась на 50% — с 45 тыс. руб. до 67,5 тыс. руб. Это наибольший показатель среди регионов Черноземья. Такие данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Второе место по росту медианной зарплаты удаленщиков в макрорегионе занимает Воронежская область — их доход стал выше на 33% и достиг 66,6 тыс. руб. Липецкая область расположилась на третьей позиции — дистанционные работники в регионе получают 59,3 тыс. руб., что на 31% больше, чем годом ранее. Немногим уступает Тамбовская область — удаленщики в регионе зарабатывают 58,7 тыс. руб., что на 30% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В Орловской области их зарплата составляет 57,1 тыс. руб., что на 26% больше, чем в прошлом году. Меньше всего увеличился заработок удаленщиков в Курской области — к октябрю 2025-го он достиг 56 тыс. руб., то есть за год увеличился только на 22%.

С количеством вакансий на дистанционную работу в Черноземье не все так однозначно. Лидером по положительной динамике в макрорегионе стала Воронежская область — прирост предложений составил 14%. В Тамбовской области число вакансий увеличилось на 8%. При этом на столько же процентов сократилось количество предложений в Орловской области. В Курской области их тоже стало меньше — на 6%, в Белгородской и Липецкой областях — на 2% в каждом из регионов.

В середине июля за одно рабочее место в Воронежской области в среднем конкурировали пять человек.

Кабира Гасанова