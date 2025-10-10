Замначальника жилищного управления Орла оштрафовали за обрушение крыши дома

Советский райсуд Орла признал замначальника муниципального учреждения «Жилищное управление города Орла» виновной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до трех месяцев ареста). Ее приговорили к штрафу в 100 тыс. руб. Об этом сообщили в региональном СКР и областной прокуратуре. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет об Анжелле Дробиной.

Как установил суд, чиновница знала об аварийном состоянии дома на улице Васильевской, 146 в Орле, но не организовала мониторинг технического состояния здания и переселение его жильцов. Тем самым она «допустила преступную небрежность», из-за которой в декабре 2023 года крыша дома частично обрушилась.

В результате происшествия никто не пострадал, но «были нарушены конституционные права на безопасное жилое помещение» 17 человек.

По данным Rusprofile, Анжелла Дробина с сентября 2023 года по апрель 2024 года была начальником «Жилищного управления города Орла». Она снова возглавила учреждение в ноябре 2024 года, когда с поста руководителя уволился Энрико Чапкин. В июне 2025 года должность перешла к Наталье Соколовой, которая занимает ее до сих пор.

Алина Морозова