На Нововоронежской АЭС сообщили о ремонте после атаки БПЛА по градирне

В управлении коммуникаций Нововоронежской АЭС сообщили «Ъ-Черноземье» подробности об устранении последствий атаки боевого БПЛА ВСУ на испарительную градирню станции, произошедшей в ночь с 6 на 7 октября. Несмотря на то, что гидротехническое сооружение получило повреждения скорее «косметического характера» — после взрыва дрона на градирне осталось пятно копоти — станция с привлечением института «Атомэнергопроект» готовит проект восстановительных работ, планируется перекрасить пострадавшую части градирни АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия атаки БПЛА ВСУ на градирню Нововоронежской АЭС Фото: Управление коммуникаций НВ АЭС Последствия атаки БПЛА ВСУ на градирню Нововоронежской АЭС Фото: Управление коммуникаций НВ АЭС Следующая фотография 1 / 2 Последствия атаки БПЛА ВСУ на градирню Нововоронежской АЭС Фото: Управление коммуникаций НВ АЭС Последствия атаки БПЛА ВСУ на градирню Нововоронежской АЭС Фото: Управление коммуникаций НВ АЭС

Как рассказали на станции, после атаки специалисты провели лазерную съемку с помощью теодолита, а затем натурный осмотр с привлечением промышленных альпинистов «для определения размера и характера повреждений башенной испарительной градирни», на которой после детонации БПЛА «остался темный след». «Повреждения незначительные, скорее косметического характера. Они никак не влияют на выполнение градирней своих функций»,— сказали в управлении.

Пострадавшую градирню планируется как минимум частично перекрасить, восстановить сколы покрытия, поврежденные осколками.

9 октября на АЭС начали работать представители управления специального проектирования института «Атомэнергопроект» из Санкт-Петербурга. Они до конца этой недели должны подготовить «квалифицированное заключение о степени повреждения». Затем «будет разработан порядок организации работ» по устранению повреждений градирни, восстановлении ее лакокрасочного покрытия. Потом начнутся собственно работы. Стоимость восстановления и финансовую оценку ущерба на станции пока не раскрывают.

Представители АЭС подчеркнули, что после атаки БПЛА энергоблок станции, за охлаждение которого отвечала пострадавшая градирня, «остался в сети, никакого снижения нагрузки не произошло». «Специалисты-верхолазы проведут весь требуемый объем работ на функционирующей градирне. Не думаю, что потребуется много времени на восстановление, но отмечу, что никаких поводов для спешки у нас нет — градирня выполняет свои функции, энергоблок несет нагрузку согласно диспетчерскому графику»,— заключил директор станции Владимир Поваров.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в курсе атаки украинского БПЛА на АЭС в Воронежской области. Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя происшествие, подчеркнул, что «АЭС никогда не должны подвергаться атакам». На АЭС сообщили «Ъ-Черноземье», что МАГАТЭ не направляло запроса на посещение и инспекцию атакованной станции, однако там «всегда придерживаются принципа открытости и готовы к международному сотрудничеству в установленном порядке, если поступит такой запрос». С 6 октября на АЭС работает группа специалистов Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) с партнерской проверкой. Но «их визит никак не связан с инцидентом», подчеркнули в управлении коммуникаций станции.

Напомним, в ночь с 6 на 7 октября БПЛА ВСУ, атаковавший Воронежскую область, столкнулся с башенной испарительной градирней энергоблока №6 Нововоронежской АЭС и взорвался.

Сергей Калашников