Ввод жилья в Черноземье упал на 12,9% по сравнению с 2024 годом

За январь–август 2025 года в регионах Черноземья было введено 2,7 млн кв. м жилья — на 12,9% меньше, чем за тот же период 2024-го (3,1 млн кв. м). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональными органами Росстата.

Больше всего жилья за восемь месяцев сдано в Воронежской области — 1,1 млн кв. м. В сравнении с январем-августом 2024-го показатель снизился на 5,3%. Как уточнили в Воронежстате, введено 13,5 тыс. новых квартир. Превалирует индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — сдано 618,2 тыс. кв. м. Показатель снизился на 25,7% к предыдущему периоду.

В Курской области введено 522,1 тыс. кв. м: показатель вырос на 17,6%. На 28,9% увеличился и объем ИЖС, составив 395,2 тыс. кв. м.

В Белгородской области введено 509,3 тыс. кв. м жилья, или на 13,6% меньше, чем за восемь месяцев 2024 года. Основной объем традиционно для региона пришелся на ИЖС — 443, 4 тыс. кв. м, или 86,1%.

В Липецкой области сдано 332,9 тыс. кв. м: на 18,1% меньше прошлогоднего показателя. При этом 275,2 тыс. кв. м, или 82,7%, пришлось на ИЖС. Ввод частных домов снизился на 17,4%. Основная доля жилья приходится на Липецкий муниципальный округ (26,4%), Липецк (24,7%) и Грязинский муниципальный район (13,4%).

В Тамбовской области сдано 252,7 тыс. кв. м. Это на 9,6% меньше, чем в предыдущем периоде. ИЖС составляет 84,8%, или 198,9 тыс. кв. м.

Меньше всего жилья введено в Орловской области — 238,6 тыс. кв. м. При этом в регионе отмечается рост показателя на 7,6%.

Мария Свиридова