Главные новости за 10 октября. Кавказ

Ставропольский край должен из региона, куда приезжают лечиться, стать регионом, куда приезжают, чтобы не болеть. По словам министра курортов и оздоровительного туризма региона Андрея Толбатова, потенциал региона в плане санаторно-курортного лечения даже не близок к исчерпанию.

Ставрополье не включило медтуризм в программу развития экспорта. Региональные власти недооценивают потенциал развития медицинского туризма, заявил президент Ассоциации медицинского туризма, член рабочей группы по медицинскому туризму при Госдуме РФ Евгений Чернышев.

Четверых ставропольцев, пострадавших в автопроисшествии в горах Абхазии, в ближайшее время переведут в больницы Сочи. Как только состояние пациентов позволит, их перевезут в Ставропольский край.

Ставропольский край выиграл субсидию в 9,5 млн руб. на развитие волонтерского движения в 2026 году. Средства выделят из федерального бюджета после победы в конкурсе «Росмолодежи» — «Регион добрых дел».

На площадке форума InRussia-2025 дан старт запуску нового производства азотно-калийных удобрений компании «ЕвроХим — Северный Кавказ» в Ставропольском крае. Объем инвестиций в завод составил 8 млрд руб.

Ставропольский край занял пятое место по числу бронирований посуточных квартир на ноябрьские праздники. Средняя стоимость аренды составляет 3,6 тыс. руб. в сутки.

Прокуратура Ставропольского края взыскала с дропперов более 58 млн рублей в пользу жертв телефонного и компьютерного мошенничества. Всего с начала года сотрудники надзорного органа подали в суды свыше 750 исков о взыскании необоснованного обогащения в пользу потерпевших. Общая сумма требований превысила 200 млн руб.