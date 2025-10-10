Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 10 октября. Кавказ

Ставропольский край должен из региона, куда приезжают лечиться, стать регионом, куда приезжают, чтобы не болеть. По словам министра курортов и оздоровительного туризма региона Андрея Толбатова, потенциал региона в плане санаторно-курортного лечения даже не близок к исчерпанию.

Ставрополье не включило медтуризм в программу развития экспорта. Региональные власти недооценивают потенциал развития медицинского туризма, заявил президент Ассоциации медицинского туризма, член рабочей группы по медицинскому туризму при Госдуме РФ Евгений Чернышев.

Четверых ставропольцев, пострадавших в автопроисшествии в горах Абхазии, в ближайшее время переведут в больницы Сочи. Как только состояние пациентов позволит, их перевезут в Ставропольский край.

Ставропольский край выиграл субсидию в 9,5 млн руб. на развитие волонтерского движения в 2026 году. Средства выделят из федерального бюджета после победы в конкурсе «Росмолодежи» — «Регион добрых дел».

На площадке форума InRussia-2025 дан старт запуску нового производства азотно-калийных удобрений компании «ЕвроХим — Северный Кавказ» в Ставропольском крае. Объем инвестиций в завод составил 8 млрд руб.

Ставропольский край занял пятое место по числу бронирований посуточных квартир на ноябрьские праздники. Средняя стоимость аренды составляет 3,6 тыс. руб. в сутки.

Прокуратура Ставропольского края взыскала с дропперов более 58 млн рублей в пользу жертв телефонного и компьютерного мошенничества. Всего с начала года сотрудники надзорного органа подали в суды свыше 750 исков о взыскании необоснованного обогащения в пользу потерпевших. Общая сумма требований превысила 200 млн руб.

Новости компаний Все