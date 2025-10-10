Пострадавших в ДТП в Абхазии ставропольцев переведут в больницы Сочи

Четверых ставропольцев, пострадавших в автопроисшествии в горах Абхазии, в ближайшее время переведут в больницы Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Как только состояние пациентов позволит, мы перевезем их в Ставропольский край. Планируем задействовать для этого санитарную авиацию»,— отметил глава региона.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в горах Абхазии с дороги съехал экскурсионный автобус с туристами из Ставропольского края. В результате аварии погиб человек, еще четверых госпитализировали.

Наталья Белоштейн