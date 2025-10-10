Минтуризма анонсировало смену регионального туристического бренда

Ставропольский край должен из региона, куда приезжают лечиться, стать регионом, куда приезжают, чтобы не болеть. Такую задачу озвучил министр курортов и оздоровительного туризма Ставропольского края Андрей Толбатов в ходе деловой сессии «Будущее частной медицины и санаторно-курортной отрасли в СКФО: вызовы и новые возможности», организованной Ъ-Кавказ в Пятигорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Алферова Фото: Екатерина Алферова

По словам господина Толбатова, потенциал региона в плане санаторно-курортного лечения даже не близок к исчерпанию. Количество желающих инвестировать в эту сферу превышает число реализуемых проектов, а регион прорабатывает на федеральном уровне оптимизацию законодательства в данной сфере. Среди других сдерживающих факторов он назвал высокие цены на недвижимость, которые препятствуют привлечению кадров в санаторно-курортную отрасль.

По мнению главы министерства туризма региона, в перспективе до 2050 года Кавказские Минеральные Воды способны стать местом, благодаря которому россияне практически перестанут болеть.

Ранее участники сессии отмечали, что стоимость отдыха на КМВ вскоре может перестать расти, несмотря на инфляцию и рост налоговых ставок.

Станислав Маслаков