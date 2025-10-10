На Ставрополье жертвам мошенников удалось вернуть 58 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края взыскала с дропперов более 58 млн рублей в пользу жертв телефонного и компьютерного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего с начала года сотрудники надзорного органа подали в суды свыше 750 исков о взыскании необоснованного обогащения в пользу потерпевших. Общая сумма требований превысила 200 млн руб.

Так, из Ставрополя вернули 145 тыс. руб. по решению Бердского городского суда Новосибирской области по иску прокурора Промышленного района краевого центра. А жительница Пятигорска получила 203 тыс. руб. — деньги взыскали по решению Буинского городского суда Республики Татарстан на основании иска прокурора Пятигорска.

Константин Соловьев