В Ставропольском крае на развитие волонтерского движения выделят 9,5 млн рублей

Ставропольский край выиграл субсидию в 9,5 млн руб. на развитие волонтерского движения в 2026 году. Об этом пишет «РБК Кавказ» со ссылкой на руководителя ресурсного центра АНО «Центр развития молодежи Ставропольского края «Краевой Дом молодежи» Алену Девятайкину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк, Коммерсантъ Фото: Юрий Березнюк, Коммерсантъ

Средства выделят из федерального бюджета после победы в конкурсе «Росмолодежи» — «Регион добрых дел». По словам госпожи Девятайкиной, на данный момент в Ставропольском крае действуют около 90 тыс. волонтеров, а за последние пять лет количество добровольцев в регионе выросло в два раза.

Константин Соловьев