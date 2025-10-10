В Ставропольском крае на развитие волонтерского движения выделят 9,5 млн рублей
Ставропольский край выиграл субсидию в 9,5 млн руб. на развитие волонтерского движения в 2026 году. Об этом пишет «РБК Кавказ» со ссылкой на руководителя ресурсного центра АНО «Центр развития молодежи Ставропольского края «Краевой Дом молодежи» Алену Девятайкину.
Фото: Юрий Березнюк, Коммерсантъ
Средства выделят из федерального бюджета после победы в конкурсе «Росмолодежи» — «Регион добрых дел». По словам госпожи Девятайкиной, на данный момент в Ставропольском крае действуют около 90 тыс. волонтеров, а за последние пять лет количество добровольцев в регионе выросло в два раза.