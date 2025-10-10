Ставрополье не включило медтуризм в программу развития экспорта

Региональные власти недооценивают потенциал развития медицинского туризма, заявил президент Ассоциации медицинского туризма, член рабочей группы по медицинскому туризму при Госдуме РФ Евгений Чернышев в ходе деловой сессии «Будущее частной медицины и санаторно-курортной отрасли в СКФО: вызовы и новые возможности», организованной Ъ-Кавказ в Пятигорске.

По словам эксперта, медицинский туризм является наиболее перспективным направлением, но при этом на региональном и муниципальном уровне его недооценивают. В частности, Ставропольский край не включил его в региональную программу развития экспорта. Между тем, считает Евгений Чернышев, медицинский туризм можно развивать без дополнительных денежных вливаний, за счет грамотного использования существующих механизмов.

В качестве примера подобного подхода эксперт привел программу репатриации соотечественников, которая позволяет решать в том числе кадровый вопрос на курортах КМВ, ведь эти люди, как правило, владеют на уровне носителей минимум одним иностранным языком.

По данным минтуризма Ставропольского края, количество иностранных туристов в регионе стабильно растет с каждым годом. Так, в 2023 году Ставрополье посетили 140 тыс. иностранных гостей, а в 2024 году – уже 170 тыс. Всего же количество туристов по прогнозу ведомства должно достичь 9,8 млн человек по итогам 2025 года.

