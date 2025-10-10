На Ставрополье запустили производство азотных удобрений за 8 млрд рублей

На площадке форума InRussia-2025 дан старт запуску нового производства азотно-калийных удобрений компании «ЕвроХим — Северный Кавказ» в Ставропольском крае. Объем инвестиций в завод составил 8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпроме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Строительство завода минеральных удобрений началось в 2020 году. На предприятии создано около 100 рабочих мест. Планируемый объем производства составляет до 70 тыс. т водорастворимых удобрений с высоким показателем экологичности и энергоэффективности.

«Новое производство позволит не только удовлетворить спрос на внутреннем сельскохозяйственном рынке, но и обеспечит экспортные поставки в ряд зарубежных стран. Это еще один шаг в укреплении позиции Ставрополья как одного из лидеров химической промышленности в России»,— прокомментировал глава краевого Минпрома Иван Ковалев.

В ведомстве отметили, что ежегодно «ЕвроХим» поставляет на рынок свыше 3 млн. т востребованной аграриями продукции: карбамида, сложных минеральных удобрений NPK, КАС-32 и др.

Наталья Белоштейн