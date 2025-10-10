Ставрополье вошло в топ-5 регионов по бронированию квартир на ноябрьские праздники

Ставропольский край занял пятое место по числу бронирований посуточных квартир на ноябрьские праздники. Средняя стоимость аренды составляет 3600 руб. в сутки.

Фото: Татьяна Барыбина / пресс-служба Губернатора Ставропольского края

По данным «Авито Путешествия», россияне забронировали на даты со 2 по 4 ноября на 64% больше загородных объектов, чем годом ранее. Эксперты платформы связывают это с ростом популярности экотуризма.

Лидерами по бронированию посуточных квартир стали Санкт-Петербург и Ленинградская область с долей 16%, Краснодарский край — 10%, Москва и Подмосковье — 9%. Татарстан и Ставрополье разделили пятое место с показателем 7%.

Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры — 41% всех бронирований, студии занимают 26%, двухкомнатные — 24%, объекты с четырьмя и более комнатами — 9%.

Средняя продолжительность аренды по стране составляет четыре суток. В Ставропольском крае этот показатель максимальный — шесть суток. Путешественники планируют останавливаться втроем.

Среди популярных направлений самые доступные цены на посуточную аренду квартир предлагают Мордовия и Саратовская область — по 3300 руб., Воронежская и Свердловская области — по 3400 руб.. В Тюменской и Калининградской областях стоимость достигает 3800 рублей.

Загородные объекты чаще всего бронируют в Карелии — 14%, Адыгее — 10%, Ленинградской и Московской областях — по 8%, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае — по 7%. Туристы выбирают дома, дачи, коттеджи и таунхаусы для компаний из пяти человек на пять суток.

Дешевле всего загородное жилье обойдется в Ставропольском крае — 7600 руб., Карачаево-Черкесии — 7800 руб., Краснодарском крае — 8000 руб., Карелии — 9200 руб. и Адыгее — 9300 руб.. Спрос на эти регионы аналитики объясняют живописной природой и возможностью экологичного отдыха вдали от мегаполисов.

Тат Гаспарян