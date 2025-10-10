СМИ: экс-судья Момотов продолжает получать доход от гостиницы в Краснодаре

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов, ушедший в отставку в сентябре, продолжает получать прибыль от одного из отелей сети Marton в Краснодаре. Об этом в ходе заседания Останкинского суда Москвы заявил предприниматель Андрей Марченко, выступающий вместе с ним ответчиком по иску Генпрокуратуры, сообщает РИА «Новости».

«Пашковская гостиница (Marton Пашковский.— ред.) — да, действительно, до сих пор Момотов получал от нее прибыль»,— заявил Андрей Марченко, находящийся в СИЗО Краснодара и подключившийся к процессу по видеосвязи. По его словам, деньги передавались наличными — «от 100 до 300 тыс. руб. ежемесячно».

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства активов Виктора Момотова, оцененных в 9 млрд руб. Надзорное ведомство считает, что экс-судья владел сетью гостиниц через аффилированных лиц, нарушая антикоррупционное законодательство. В числе объектов — отели Marton в Краснодаре, которыми Момотов якобы управлял вместе с Марченко.

Сам Момотов в суде заявил, что к имуществу предпринимателя отношения не имеет. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября удовлетворила его прошение об отставке. За Виктором Момотовым сохраняется статус судьи в отставке и гарантии неприкосновенности.

Андрей Марченко и его сын арестованы в Краснодаре по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Генеральная прокуратура представила в Останкинский районный суд Москвы доказательства, подтверждающие связи бывшего судьи Верховного суда и экс-председателя Совета судей России Виктора Момотова с предпринимателем Андреем Марченко.

