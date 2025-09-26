Главу Совета судей РФ Момотова лишили полномочий после иска Генпрокуратуры

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ, председателя Совета судей страны Виктора Момотова, в отношении которого Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества на сумму более 9 млрд руб. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе седьмого заседания ВККС РФ за 2025 год.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Момотов один из 15 судей и руководителей судов, чьи полномочия были прекращены в связи с письменными заявлениями об отставке на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации».

В интервью «Ъ» Виктор Момотов называл данные из прокурорского иска «клеветническими». По мнению надзорного ведомства, судья совмещал должность судьи с предпринимательской деятельностью в области гостиничного бизнеса, таким образом нарушая антикоррупционное законодательство. Генпрокуратура считает, что Господин Момотов управлял отелями вместе с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко. Сеть включает 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы.

Дмитрий Холодный