ГП представила доказательства связей судьи Момотова с отельером Марченко

Генеральная прокуратура представила в Останкинский районный суд Москвы доказательства, подтверждающие связи бывшего судьи Верховного суда и экс-председателя Совета судей России Виктора Момотова с предпринимателем Андреем Марченко. Рассматривается иск о взыскании в доход государства сети отелей, рыночная стоимость которых, по оценке надзорного ведомства, превышает 9 млрд руб., пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото сделано после 2010 года, когда господин Момотов стал судьей Верховного суда

Фото: из личных архивов ответчиков

В материалах дела содержатся фотографии, на которых Виктор Момотов запечатлен вместе с Андреем Марченко, в том числе во время поездок за границу. По версии Генпрокуратуры, господин Момотов являлся фактическим бенефициаром сети Marton, объединяющей около 40 гостиничных комплексов в Краснодарском крае, Ростовской и Воронежской областях, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве.

Сам Виктор Момотов не отрицал знакомства с Андреем Марченко, однако заявил, что не имеет отношения к управлению гостиничным бизнесом.