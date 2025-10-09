Транспортная реформа, самокаты и киоски

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ровно через четыре месяца — 9 февраля 2026 года — официально завершит работу в должности мэра в связи с истечением срока его полномочий. В прямом эфире портала Е1 он подчеркнул, что в городе остается «много нереализованных планов», и заявил о намерении вновь возглавить администрацию еще на пять лет. Заявления Алексея Орлова — в подборке «Ъ-Урал».



Глава Екатеринбурга Алексей Орлов готов занять место мэра еще на пять лет

Своими главными достижениями за время работы мэром Екатеринбурга Алексей Орлов считает транспортную реформу по выводу общественного транспорта из «глубокого кризиса» и благоустройство участков набережной реки Исеть.

«Город прекрасный, люди замечательные, социально ответственный бизнес, который участвует во всех проектах и всегда готов поддержать. Работы очень много»,— подчеркнул он.

Строительство развязки у «Калины» за 8,8 млрд руб. будет завершено в конце 2026 года. Подрядная организация выполнила три этапа из пяти, завезла железобетонные конструкции и демонтирует старый мостовой переход. Власти сознательно не стали менять подрядчика, чтобы не «затягивать процесс» со сдачей объекта, который строится с 2022 года.

Новые трамваи пустят на Вторчермет сразу после решения проблемы с подростками-вандалами. Водители отказываются работать на маршрутах из-за зацеперов и школьников, которые терроризируют пассажиров и работников «Гортранса».

«Мы рассчитываем на помощь УМВД, необходимо выявлять этих вандалов и прекращать безобразие»,— подчеркнул Алексей Орлов.

Власти Екатеринбурга не пойдут по пути запрета средств индивидуальной мобильности (СИМ), как в Перми и других городах страны. В случае полного ограничения начнут развиваться более травмоопасные виды СИМ, например, электровелосипеды.

В 2026 году в Екатеринбурге установят около 150 новых остановок на месте киосков с навесами для ожидания транспорта. В 2025 году власти разместили около 40 остановочных пунктов в городе и до начала января планируют поставить еще 150.

В схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) Екатеринбурга добавили более 70 мест для киосков по продаже печатной продукции, чтобы «Роспечать» продолжила работу в городе. До заявления ее представителей об уходе из Свердловской области — в Екатеринбурге работало более 100 газетных киосков.

