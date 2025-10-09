Алексей Орлов выступил против запрета электросамокатов в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга не хотят идти по пути полного запрета средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе, в связи с чем создали рабочую группу с представителями кикшеринговых компаний «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh, рассказал мэр Алексей Орлов в ходе прямого эфира. По его словам, ограничение на использование электросамокатов в городе приведет к росту спроса на другие виды СИМ. «В Перми исчезли самокаты, появились электровелосипеды — а это более травмоопасный вид индивидуальной мобильности»,— пояснил градоначальник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Орлов добавил, что в рамках договоренностей с администрацией каждая кикшеринговая компания сократила число электорасмокатов в Екатеринбурге на 2 тыс. единиц. Их общее число в городе составляет 16 тыс. «Мы идем по запрету или ограничению скорости движения в определенных локациях, где гуляет очень много людей. У нас есть понимание с компаниями, работа ведется на постоянной основе, и число ДТП с участием самокатчиков с 2023 года ежегодно снижается»,— отметил мэр.

Ранее кикшеринговые компании отчитались, что заблокировали 11 тыс. аккаунтов пользователей самокатов за нарушения правил дорожного движения в Свердловской области. Как сообщили в ГИБДД, за девять месяцев в регионе произошло 133 ДТП с участием СИМ.

В начале октября председатель гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий инициировала подписание коллективного обращения спикеров нескольких городов России с просьбой на законодательном уровне ввести обязательную регистрацию через Госуслуги для водителей самокатов. Депутат отметила, что аварийность с участием СИМ в 2024 году в Екатеринбурге возросла на 42,8% (по отношению к 2023 году), при этом 65% происшествий произошло с участием кикшеринговых самокатов. Госпожа Гурарий подчеркнула, мер по ограничению скорости и вводу беспилотных зон недостаточно для безопасности в городе.

Василий Алексеев