Орлов: под киоски «Роспечати» предусмотрели более 70 мест в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга предусмотрели в схеме размещения нестационарных торговых объектов (НТО) более 70 мест для установки киосков «Роспечати», рассказал мэр Алексей Орлов в ходе прямого эфира. «Самих киосков у "Роспечати" было чуть больше 100. Практически, предусматриваем для них тоже самое количество»,— сказал градоначальник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Орлов добавил, что специализированные организации обследовали все места установки ларьков. По его словам, порядка 1,7 тыс. площадок не соответствуют новым правилам благоустройства. «Они стоят на сетях, объектах благоустройства, есть нарекания со стороны ГИБДД с точки зрения безопасности участников движения»,— пояснил мэр.

Массовый снос газетных киосков, принадлежащих «Роспечати», в Екатеринбурге начался летом в связи с новыми правилами размещения НТО в городе. Представители СМИ в июле заявили, что в результате действия властей продажи газет упали на 25%. В августе «Роспечать» заявила о планах прекратить работу в Свердловской области из-за реформы НТО в Екатеринбурге. Представители компании отмечали, что мэрия предложила новые места, но они находятся в отдаленных районах, «где никого нет» — например, в гаражных комплексах и на 11-м км Московского тракта. «Мы единственный оператор, кто сортирует и осуществляет доставку нашей продукции. Если в Екатеринбурге перестанет существовать сеть, мы не сможем поддерживать торговые точки в области, это затратная и низкодоходная история», — поясняли в «Роспечати».

В сентябре Алексей Орлов внес в схему размещения НТО в Екатеринбурге восемь новых площадок для киосков с печатной продукцией. Позже директор департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин отмечал, что до конца 2025 года власти планируют провести аукционы на 34 места размещения для печатной продукции. Чиновник добавил, что районные администрации подготовили более ста предложений по возможным местам для них. Впрочем, по словам вице-мэра Дмитрия Ноженко, несмотря на изменения, «Роспечать» отказалась заключать договоры о размещении ларьков с администрацией Екатеринбурга. Власти рассматривают альтернативные варианты продажи газет в городе — в торговых сетях, предприятиях общепита или киосках с мороженым, однако конкретных договоренностей пока нет.

Василий Алексеев