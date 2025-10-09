Орлов заявил о планах продолжить работать мэром Екатеринбурга до 2031 года

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов намерен переизбраться на новый пятилетний срок после истечения полномочий в феврале 2026 года в случае, если губернатор Денис Паслер «сочтет нужным» внести его кандидатуру на рассмотрение в городскую думу и поддержки депутатов, рассказал градоначальник в ходе прямого эфира. «Готов работать дальше, приносить пользу родному городу, очень много планов и задач. Город прекрасный, люди замечательные, социально ответственный бизнес, который участвует во всех проектах и всегда готов поддержать. Работы очень много»,— подчеркнул мэр.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Орлов отметил, что результаты его работы с момента утверждения главой в 2021 году «вызывают гордость». «Транспортная реформа была тяжелейшим решением — отрасль была в глубоком кризисе, мы рисковали остановить полностью транспортное обслуживание населения. Этого не произошло, но пришлось иметь определенную смелость, идти на риски: репутационные, финансовые затраты, рассчитывать на поддержку вышестоящих уровней власти»,— пояснил он, добавив, что обновление парка общественного транспорта «полностью поддерживает» Денис Паслер.

Мэр подчеркнул, что за пять лет городские власти усилили работу по благоустройству и проведению общественных пространств в порядок. «С 2026 года приступим к работам на фрагменте набережной от Макаровского моста в сторону Гражданской улицы. Через два года мы его узнаем.То, что сделано вокруг ледовой арены УГМК, конечно гордость, но и очень много нереализованных планов»,— добавил Алексей Орлов.

Выборы главы Екатеринбурга в 2026 году пройдут без участия конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность градоначальника в связи новым федеральным законом «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти». Согласно ему, губернатор Свердловской области внесет на рассмотрение думы Екатеринбурга не менее двух претендентов на пост мэра. Главой города станет кандидат, набравший наибольшее число голосов депутатов.

Принимая отчет Алексея Орлова о его работе по итогам 2024 года, депутаты гордумы отметили, что это некий итог деятельности мэра. Градоначальник тогда не исключил, что выступит с отчетом и в 2026 году.

Василий Алексеев