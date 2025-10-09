«Россети Тюмень» обнаружили незаконную майнинг-ферму в тюменском лесу

Сотрудники «Россети Тюмень» обнаружили мобильную ферму для майнинга криптовалюты в лесополосе около деревни Коняшина Тюменской области. Злоумышленники расположили устройства для добычи цифровых денег в хорошо замаскированном деревянном коробе с воздуховодами, утеплением и пароизоляцией. Предварительно ущерб от противоправных действий оценивается в 217 тысяч кВтч, или более 530 тысяч рублей.

Энергетики выявили незаконное подключение к воздушной ЛЭП во время планового рейда с представителями прокуратуры Тюменского района. Найдя майнинг-ферму, специалисты «Россети Тюмень» остановили ее работу, а всю аппаратуру изъяли правоохранительные органы. Для привлечения нарушителя к ответственности составлен акт о бездоговорном потреблении электроэнергии.

Энергокомпания напоминает, что безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии наносит ущерб всем жителям региона. В первую очередь страдают добросовестные потребители, качество электроснабжения которых снижается из-за несанкционированных действий в электросетях. Также самовольное подключение к энергоинфраструктуре может стать причиной пожара и стоить нарушителям здоровья или жизни.

Сообщить о выявленных случаях воровства электроэнергии можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.