Мэр Екатеринбурга заявил о завершении работ на развязке у «Калины» в 2026 году

Строительство развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге будет завершено в конце 2026 года, заявил мэр Алексей Орлов в ходе прямого эфира. По его словам, подрядчик выполнил три этапа из пяти, завез железобетонные конструкции и проводит демонтаж старого мостового перехода. «Стройку необходимо завершать, это долгожданный многострадальный объект. Несмотря на сложности у подрядной организации, финансирование планомерное, под жестким контролем федерального казначейства»,— подчеркнул мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Орлов добавил, что власти «сознательно пошли» на то, чтобы после срыва сроков сдачи объекта не менять подрядчика. «Если менять, то придется полностью зафиксировать объем выполненных работ, провести консервацию, потом оценить, сколько денег надо на завершение, что затянет процесс»,— пояснил он.

Алексей Орлов напомнил, что проект развязки был разработан в 2014 году, однако к строительству приступили только в 2022 году. «За это время было проложено много сетей, коммуникаций, построены здания. Его пришлось корректировать в ходе проведения работ. Необходимость развязки уже давно назрела, решение было принято приступать к началу работ с этим проектом»,— добавил градоначальник.

Мэр признал, что из-за качества «одного из элементов» развязки было возбуждено уголовное дело. «Проверки проводятся, какие-то виды работ оплачены, но выполнены некачественно. Это работа правоохранителей, они разберутся. Все пять этапов к концу 2026 года мы завершим и эту развязку откроем»,— заверил господин Орлов.

К строительству развязки у «Калины» в мае 2022 года приступила компания «АльмакорГруп». По одному из путепроводов автомобили будут двигаться в сторону Тюменского тракта, по-другому — в сторону старого Сибирского тракта. Сумма контракта на строительство изначально составила 6,36 млрд руб., власти обещали завершить работы в декабре 2024 года.

Позже «АльмакорГруп» вступила в процедуру банкротства из-за долга в 25 млрд руб. перед семью кредиторами. Министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев тогда признал, что обстоятельство повлияло на сроки завершения работ на развязке. Алексей Орлов пояснил, что подрядчик испытывает сложности из-за удорожания материалов, необходимых для проекта. Спустя время городское управление капстроительства заключило допсоглашение с «АльмакорГруп», которое предусматривало увеличение стоимости контракта с 7,4 млрд руб. до 8,3 млрд руб. Мэр заверил, что работы будут завершены до конца 2025 года. По данным сайта госзакупок на 9 октября, стоимость контракта возросла до 8,8 млрд руб.

В апреле 2025 года стало известно о заключении под стражу генерального директора «АльмакорГруп» Алексея Афонского. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Василий Алексеев