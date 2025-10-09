Орлов: новые трамваи не поедут на Вторчермет до решения проблемы с вандалами

Власти Екатеринбурга не будут отправлять новые трамваи на Вторчермет по маршрутам №1 и №15, пока в Чкаловском районе не решат проблему с подростками-вандалами, заявил мэр Алексей Орлов в ходе прямого эфира. «Я бы не спешил ставить новые трамваи, пока не разберемся. Они дорогие, а когда бьют окна, разрисовывают граффити, я не знаю, что это за дети, но их необходимо устанавливать, выявлять и работать с родителями»,— призвал градоначальник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Орлов подчеркнул, что водители трамваев отказываются работать на конкретных маршрутах из-за зацеперов и подростков на Вторчермете, которые терроризируют пассажиров и работников «Гортранса». «Мы рассчитываем на помощь УМВД, необходимо выявлять этих вандалов и прекращать безобразие»,— добавил он.

Власти Екатеринбурга призвали правоохранительные органы усилить контроль за порядком в общественном транспорте города после того, как в начале октября подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета по водителю трамвая. В случае бездействия силовиков мэрия пригрозила отменить ряд маршрутов с риском «опасности для сотрудников "Гортранса"». По факту стрельбы СКР расследует уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Позже «Русская община» заявила, что сторонники движения выйдут на обеспечение порядка в общественном транспорте Екатеринбурга и займутся контролем за поведением школьников. В сообществе пояснили, что уже не раз отлавливали подростков, которые нарушают порядок в трамваях. «Звонят со всех служб, придется брать ситуацию в свои руки. У нас в планах — организовать нормальный досуг для этих подростков. Задачу уже поставил»,— подчеркнул руководитель местного отделения организации Игорь Черноскутов.

Василий Алексеев